​Салихова включила Соболева в число лучших игроков РПЛ

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о своих симпатиях среди футболистов чемпионата России.

«Персональные симпатии по-прежнему к Литвинову, Пруцеву и Соболеву. На мой взгляд – это одни из лучших игроков в РПЛ. У конкурентов таковыми являются Чалов, Тюкавин, Салтыков и Карпукас», - цитирует Салихову Metaratings.

В настоящий момент «Спартак» готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против «Зенита». Команды сыграют в рамках девятнадцатого тура в ближайшую субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.