Тарасов заявил, что ему жаль болельщиков, посетивших матч «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов порассуждал об одном из главных матчей 19 тура РПЛ. В нём сошлись питерский «Зенит» и московский «Спартак» и не смогли забить друг другу голов – 0:0.

«Для меня было бы идеально сыграть с командой из нижней части таблицы, чтобы набрать обороты. В игре хромала реализация, моменты были – голы не забивались, надо вкатиться в сезон. Жалко болельщиков, стадион был почти полный», - делится Тарасов для телеканала «Матч ТВ».

После ничьей питерцы не смогли воспользоваться осечкой «Краснодара» и сохранили двухочковое отставание от «быков». Теперь у южан 39 очков и первое место, а у «Зенита» - 37 и второе.