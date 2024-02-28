Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящих матчах тура РПЛ, который стартует в пятницу.

- Самый любопытный матч тура «Зенит» - «Спартак». У москвичей есть шансы взять очки в Питере?

- Конечно, есть. «Зенит» же не «Реал» или «Барселона». Он взял новых футболистов, кого-то отдал, но на сборах в товарищеских матчах он меня не впечатлил. Не скажу, что команда Семака демонстрировала феерический футбол. Поэтому шансы у «Спартака» есть.

- А игры команды Абаскаля на сборах видели?

- Да. Смотрел последние три-четыре встречи. «Красно-белые» во всех победили. В игре «Спартака» понравилось, что он много забивает. Правда, это больше связано с соперниками и их уровнем. Но все равно был разгромлен чемпион Казахстана. Ему тоже надо еще забить.

- То есть голы в предстоящем матче прогнозируете?

- Однозначно. «Зенит» вышел из отпуска немного раньше и, возможно, уже «наелся». А «Спартак» наоборот может побежать в первых турах.

- «Спартак» объявил, что вылетает в Питер на встречу с «Зенитом» прямо из Эмиратов 29 февраля. Не может ли это как-то сказаться на качестве игры спартаковцев, все-таки у нас климат другой, погода, надо будет адаптироваться?

- Ничего страшного в этом нет. Они живут в этой стране. Да, их не было месяц, но стадион там классный. Закроют крышу, не будет ни снега, ни дождя. Играй – не хочу.

- Кому, по-вашему, Абаскаль может отдать предпочтение в атаке: связке Промеса и Угальде - или выпустит Соболева в стартовом составе?

- Это зависит от состояния ребят. Мы досконально его не знаем. Хотя Промес здорово играл на сборах. Он вообще молодец. Что бы про него не говорили, он выходит и забивает. Для нашего чемпионата это футболист, конечно, и полкоманды для «Спартака».

- Угальде – хорошее приобретение?

- Посмотрим. Забивать на сборах – это одно, а в чемпионате – другое. Сейчас мы будем почаще его видеть, когда возобновиться сезон, и тогда можно будет делать какие-то выводы.

Реклама

- «Динамо» примет «Локомотив». Здесь кому отдаете предпочтение?

- Хочется, чтобы выиграло «Динамо». Стартовая площадка у него неплохая. От первого места всего шесть очков отставания. Почему не попробовать в этом году стать чемпионом? Если очки не будет терять, все возможно. А «Зенит» я уверен, будет их терять. Как и «Краснодар».

- «Краснодар» примет «Рубин». Есть уверенность в победе «быков»?

- Трудно сказать, потому что мы не знаем, кто после сборов в каком состоянии находится. На сборах все чемпионы. А что будет в сезоне – посмотрим. «Рубин» в первой части чемпионата набрал ход, плюс купил несколько новичков. У него собирается неплохая команда. За пятерку казанцы могут зацепиться. Очковый отрыв небольшой.

- ЦСКА может потерять очки в матче с «Оренбургом»?

- Вполне. Все могут терять очки. Но «армейцам» надо выигрывать, чтобы подняться ближе к тройке. Они много очков растеряли. Но москвичи - однозначно фавориты этой встречи.

Реклама

- «Ростов» примет «Крылья Советов». К какому результату больше склоняетесь?

- Здесь может быть все что угодно. Счет может быть 3:3 или 3:0 в чью-то пользу, потому что обе команды играющие. По первой части сезона самарцы мне больше понравились. Хоть они и теряют футболистов, но все равно здорово играют.

Елена Григорьевская