Непомнящий: «Не думаю, что «Зенит» стал сильнее за зимние сборы»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил подготовку «Зенита» к возобновлению сезона в России.

«Не думаю, что «Зенит» стал сильнее за зимние сборы. Но команда точно стала ответственнее. Сужу по играм, которые команда проводила на сборах. Да, Педро классно себя проявляет, другие футболисты тоже в порядке. Но уверенности, что состав стал на порядок лучше, нет. Но отношение к самому соревнованию с «Краснодаром» точно изменилось», – сказал Непомнящий.

Напомним, после 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.