Гладилин: «Бонгонде и Медине будет очень тяжело пробиться в основной состав «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выступлениях Тео Бонгонды и Хесуса Медины в первой части нынешнего сезона.

По мнению эксперта, легионерам будет очень сложно пробиться в основной состав московской команды, так как на их позициях хорошо действуют российские футболисты.

«Бонгонда и Медина — футболисты одного уровня. Им будет очень тяжело пробиться в основной состав. На позиции правого нападающего очень хорошо играют российские футболисты. К тому же хорошей форме Промес, он там может сыграть», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Бонгонда провёл за «Спартак» 22 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Медины два гола и две передачи в 18 встречах.