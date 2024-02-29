Семак: Конечно, перед матчем со «Спартаком» ощущается ажиотаж

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, чувствует ли он ажиотаж перед игрой против московского «Спартака».

«Ажиотаж, конечно, ощущается. В первую очередь он очень большой в плане интереса со стороны наших болельщиков. Надеюсь, «Зенит» придет поддержать максимально возможное их количество», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Тренер добавил, что «Зенит» постарается порадовать болельщиков своей игрой.

В субботу, 2 марта, «Зенит» и «Спартак» сойдутся в очном поединке в рамках матча 19-го тура Российской премьер-лиги. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 19:30 по мск.

Семак: На сборах «Спартак» выглядел достаточно качественно