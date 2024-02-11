Веденеев: «Сутормин — игрок глубокого запаса, не знаю, как у него получится в «Сочи»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном переходе полузащитника петербургской команды Алексея Сутормина в «Сочи».

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист перейдёт в стан южан на правах аренды.

«У «Зенита» и так перебор с защитниками и полузащитниками, так что аренда выгодна для всех. Сутормин — игрок глубокого запаса, не знаю, как у него получится в «Сочи». Он не играл практически три года», — цитирует Веденеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Напомним, что после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.