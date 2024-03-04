Бушманов оценил работу Карасёва в матче «Зенита» со «Спартаком»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о судейской работе Сергея Карасёва в минувшем матче РПЛ «Зенит» - «Спартак».

Напомним, встреча 19-го тура чемпионата России между командами завершилась нулевой ничьей.

«На мой взгляд, Карасёв отсудил великолепно», — приводит слова Бушманова Vprognoze.

По итогам 19 туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков. «Спартак» идет на четвертой позиции, имея в своей копилке 31 зачетный балл.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится на выезде с «Уралом», а «Спартак» будет принимать «Факел».