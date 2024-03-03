Артур и Угальде могли принести победу в дебютном матче: оцениваем новичков «Зенита» и «Спартака»

В Санкт-Петербурге сразу четыре футболиста впервые сыграли в майках новых команд.

В субботу «Зенит» и «Спартак» провели первый матч после зимней паузы. В этом поединке обе команды презентовали своих новичков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как себя проявили «джокеры».

Нино

У «Зенита» в середине обороны вышел Нино, который составил пару Страхинье Эраковичу. Первый заметный момент в матче с участием бразильца случился у чужих ворот, когда Дуарте в борьбе с соперником едва не срезал мяч в свои ворота. Навыки игры в обороне Нино особо показывать не пришлось, так как «Спартак» атаковал мало. В итоге за весь матч бразилец ни разу не отнял мяч. При этом Нино дважды удачно использовал дриблинг и оба раза выиграл борьбу в воздухе.

Артур

Зимой говорили, что Сергей Семак не был доволен Артуром, тем не менее бразилец вышел на матч со «Спартаком» с первых минут. Уже на четвёртой минуте он мог отметиться голевой передачей, но, получив мяч в штрафной, в одиночестве сделал неудачную передачу, которую перехватил Бабич. За десять минут до перерыва Артур мог забить, но его удар головой под перекладину с угла вратарской после навеса от Дугласа Сантоса отбил Максименко. Во втором тайме Артур был незаметен, и на 70-й минуте уступил место другому новичку команды…

Педро

…Педро как раз и появился на поле вместо Артура. Минут через десять он наконец-то включился в игру, пошёл на троих и заработал жёлтую карточку для Мартинса. В целом, это было единственное заметное действие бразильца.

Ильзат Ахметов

Полузащитник и вовсе вышел за минуту до конца основного времени матча и ничем отметиться не успел.

Мануэль Угальде

За костариканца «Спартак» зимой заплатил довольно много, чтобы не выпустить Мануэля Угальде с первых минут на матч в Санкт-Петербурге. До перерыва он отметился лишь хорошей игрой в прессинге, а в начале второго тайма обыграл Нино и с правого полуфланга пробил в дальний угол, но не попал. В конце поединка Угальде вновь показал себя как командный игрок, откатив мяч Игнатову, когда тот едва не принёс «Спартаку» победу.

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Роман Андреев