Кечинов: Угальде должен помочь «Спартаку»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре новичка «красно-белых» Манфреда Угальде.

21-летний форвард перебрался в стан «красно-белых» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно.

«По тому, что мы видели, вроде бы уже неплохо взаимодействует с партнерами по команде, понимает атакующую игру. Поэтому думаю, что он должен помочь команде», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Угальде провел 25 матчей, в которых девять раз поразил ворота соперников и оформил семь ассистов.

2 марта «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.