Шикунов — о Промесе: «Ситуация ужасная для него и клуба»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

Напомним, сегодня, 14 февраля, стало известно о том, что нидерландский суд приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Промес в своё время, мягко говоря, вляпался в нехорошую историю. Ситуация ужасная для него и клуба! Если «Спартак» готов не выдавать его, то Промес будет сидеть здесь и играть в футбол», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач. Действующий контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.