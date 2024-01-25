«Спартак» предложил за Угальде меньше, чем хотел «Твенте»

«Спартак» близок к подписанию нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Как сообщает Metaratings, московский клуб предложил за костариканского футболиста 11,8 миллионов евро плюс бонусы. «Твенте» же хотел заработать на продаже своего игрока 15 миллионов евро, однако несмотря на разногласие в этом вопросе, стороны близки к заключению сделки. Отмечается, что если «Спартак» подпишет Угальде, российский нападающий московской команды Павел Мелёшин перейдёт в другой клуб на правах аренды.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отметим, что сейчас лучшим бомбардиром «красно-белых» является нидерландский нападающий Квинси Промес, на счету которого шесть голов в 17 встречах.