Радимов: «У Ахметова есть психология победителя»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о переходе в петербургский клуб экс-полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

Эксперт отметил, что 26-летний футболист обладает психологией победителя, однако место в стартовом составе петербургской команды ему придётся заслужить.

«У Ахметова российский паспорт, что в условиях лимита на легионеров просто необходимо. Кроме того, Ильзат поиграл в хороших командах. Сколько я матчей смотрел – он не чурается выходить на замену. Понятное дело, что, когда ты приходишь в «Зенит», никто тебе не гарантирует, что ты будешь игроком стартового состава», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что полузащитник является обладателем Кубка России в составе ЦСКА.