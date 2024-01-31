Артур: «Для меня и других бразильцев «Зенита» матч против «Сантоса» особенный»

Новичок «Зенита» Артур поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против бразильского «Сантоса».

По словам 25-летнего футболиста, для всех бразильских игроков «Зенита» эта игра станет особенной.

«Для меня и других бразильцев «Зенита» матч против бразильской команды, конечно, особенный. С другой стороны, это очередной матч, в котором «Зенит» обязан выигрывать», — заявил Артур в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» 8 января из «Палмейраса». В прошлом году в футболке бразильского клуба вингер провёл 43 матча, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.