Бубнов — об игре Соболева в матче с «Зенитом»: «Вообще нулевой, ничего не сделал»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов резко высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Вообще нулевой, ничего не сделал. А вот тактику «Спартак» выбрал единственно правильную на этот матч. Применили прессинг, практически по всему полю не стеснялись поддавливать», — цитирует Бубнова Sportbox.

При этом Бубнов похвалил новичка «Спартака» Манфреда Угальде, отметив, что костариканец выглядел лучше своего российского партнёра по линии атаки.

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.