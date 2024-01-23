«Шинник» арендовал игрока у «Зенита»

Ярославский «Шинник» пополнил свои ряды полузащитником второй команды петербургского «Зенита». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», команда из Первой лиги арендовала у «Зенита-2» 20-летнего хавбека Владислава Сауся.

Атакующий полузащитник проведёт оставшуюся часть сезона в «Шиннике», где получит игровую практику. Напомним, Саусь ранее успел провести один матч в Российской премьер-лиге в составе первой команды «Зенита». Летом 2023 года полузащитник провёл на поле одну минуту в матче с воронежским «Факелом».

В 2023 году Саусь стал чемпионом Премьер-лиги в составе «Зенита».