Деменко оценил трансферную кампанию клубов РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал состоявшиеся трансферы клубов РПЛ в зимнее окно.

По его мнению, очень хорошо усилился «Зенит», который выложил за игроков крупную сумму. В свою очередь, «Краснодар» не делал крупных покупок и остался практически в прежнем составе. Что касается «Спартака», то он заплатил серьёзные деньги за форварда Манфреда Угальде, при этом и так имея сильных игроков.

- ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» решили не форсировать события и будут добиваться поставленных целей нынешним составом, - передаёт итоги трансферной кампании от Деменко издание Vprognoze.ru.