Петербургский «Зенит» в это трансферное окно на временной основе может расстаться со своим полузащитником Ду Кейросом. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «сине-бело-голубые» рассматривают возможность отдать 24-летнего бразильца в аренду.

Сообщается, что в услугах Ду Кейроса заинтересованы «Гремио», «Флуминенсе» и ряд других бразильских клубов. При этом «Зенит» не собирается продавать футболиста на постоянной основе. Петербургский клуб интересует только вариант с арендой.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Ду Кейрос провёл 10 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.