Аленичев – о матче «Зенит» - «Спартак»: «Шансы я бы оценил 90 на 10»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде сыграют против «Зенита».

Специалист считает, что, если столичный клуб сможет увезти ничью из Санкт-Петербурга, то это уже будет большим успехом, к тому весь стадион будет против команды Гильермо Абаскаля.

«Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у «Зенита» и состав посильнее, и команда играет дома», - приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится завтра, 2 марта, на «Газпром Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.