​Промеса не пустили в самолёт – «Спартак» улетел из Дубая без форварда

Нападающий Квинси Промес не улетел со «Спартаком» из Дубая. Нидерландский футболист не был допущен на борт самолёта.

Причины, по которым Промес не смог улететь из ОАЭ, пока неизвестны. Обо всём этом на своих станицах рассказывает Metaratings.

Ранее сообщалось о том, что Квинси Промес был объявлен в международный розыск. Недавно на родине футболист получил шесть лет тюрьмы – его признали причастным к контрабанде наркотиков. Сторона Промеса сразу же заявила о намерении обжаловать вердикт суда.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Зенита» на выезде.