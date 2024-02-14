Классен отказывается уходить из «Спартака»

Защитник «Спартака» Леон Классен отказывается уходить в другой клуб на правах аренды.

По информации Metaratings, московский клуб получил предложение по аренде 23-летнего футболиста от команды из СНГ, которая будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Отмечается, что в новой команде Классену готовы гарантировать игровое время, однако защитник намерен бороться за место в основном составе «Спартака».

Напомним, Классен выступает за «Спартак» с 2022 года. В общей сложности в составе «красно-белых» российский футболист провёл 28 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.