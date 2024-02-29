«Ни «бе», ни «ме»: Быстров — о ситуации с контрактом Джикии в «Спартаке»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался относительного того, что футболист «Спартака» Георгий Джикия до сих пор не пролонгировал соглашение с «красно-белыми».

К слову, действующий контракт защитника сборной России рассчитан до лета 2024 года.

«Мне смешно наблюдать за ситуацией с контрактом Джикии. Смешит и то, как ведёт себя клуб, и как сторона игрока - ни «бе», ни «ме», - приводит слова бывшего хавбека «сине-бело-голубых» издание Sport24.

Напомним, что в последнее время Джикия потерял место в стартовом составе. В конце сезона Георгий может покинуть московский клуб на правах свободного агента. Более того, он уже сейчас имеет право вести переговоры с другими командами.