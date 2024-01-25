Горшков: «Не знаю, стоит ли беспокоиться о возможном срыве перехода Тикнизяна в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на информацию о том, что переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский клуб находится под угрозой срыва, так как футболист хочет получить гарантии достаточного количества игрового времени.

По мнению эксперта, петербургскому клубу не стоит переживать на этот счёт, так как в составе «сине-бело-голубых» и без Тикнизяна достаточно много футболистов.

«Возможности «Зенита» известны, и к тому же в команде достаточная обойма футболистов. Думаю, что в большей степени камнем преткновения сейчас может быть количество обещанного игрового времени для Тикнизяна в Санкт-Петербурге», — цитирует Горшкова RT.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали перехода Тикнизяна, который провёл за «Локомотив» в нынешнем сезоне 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.