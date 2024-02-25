Кечинов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению эксперта, обе команды в оптимальном состоянии подходят к возобновлению российского сезона, но «Спартаку» будет тяжело играть на выезде при болельщиках «Зенита».

«Сложно сказать, как может завершиться эта игра, но я предположу, что будет результативная ничья – 1:1 или 2:2», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» запланирована на 2 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.