Зиньковский: «Все раздули из отсутствия Абаскаля какую-то невероятную новость, но его всё равно не было бы на игре»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:0).

- Тяжёлая игра, упорная, какая она и должна была быть.

- Кто был лучше на поле в этой ничьей?

- Ничья - наверное, закономерный результат, примерно одинаковая была игра. «Зенит» больше владел мячом, но по моментам не сказать, что прямо было намного больше. Мы спокойно играли от обороны, убегали в контратаки и пытались владеть мячом. В первом тайме было побольше моментов, где мы владели. Были такие долгие владения. Не получилось забить ни у одной, ни у другой команды. Старались все, но ничья - наверное, закономерный результат.

- Как проходила последняя атака?

- Хорошая комбинация была, на фланге завязали стеночки спартаковские. И хороший удар, в стенку отыгрались. Попади Миша, 1:0 поехали бы.

- Вы приехали, но «трешку» не получили. Это сенсация?

- Никакой сенсации, слова Радимова не будем… Я передам привет ему только. Хорошо сыграли. Для первого тура нужно было почувствовать всем футбол не из сборов, когда ты разминаешься и бегаешь там вполсилы с какими-то непонятными командами. Тут всё, чемпионат. Надо привыкнуть к скоростям, прочувствовать этот футбол. Поэтому хороший матч получился.

- Какой вы импульс получаете благодаря неплохому результату? Без Промеса справились. Какую-то уверенность чувствуете?

- Справились, хорошо играли. Импульс? Хорошую игру провели, наверное, заработали очко на выезде. Неплохо. Конечно, хотелось бы всегда побеждать, но не в этот раз. Нужно дома набирать три очка и подниматься в таблице.

- Абаскаль теперь все время будет на базе смотреть?

- Нет. Он дисквалифицирован был. Мы его сегодня видели на завтраке и на обеде, на установке. Все раздули из этого какую-то невероятную новость, но его все равно не было бы на игре с нами в раздевалке. Разницы нет. Мы бы его все равно не увидели.