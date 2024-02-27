Спивак: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Спартак».

По мнению эксперта, «Зенит» является фаворитом предстоящей встречи, так как имеет более сильный состав и будет играть дома.

«Спартак» есть «Спартак», в каком бы состоянии он ни был. Надо поответственнее относиться к этой игре. Но естественно, «Зенит» — фаворит. Сильнее состав, фактор домашних стен», — цитирует Спивака «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.