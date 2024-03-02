​Матч «Зенит» - «Спартак» установил рекорд посещаемости в эпоху Fan ID

В субботу в Российской премьер-лиге проходит битва двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». На трибунах «Газпром Арены» присутствуют 57 865 зрителей. Как сообщат телеграм-канал «Первый спорт», этот матч стал самым посещаемым в Российской премьер-лиге после внедрения карт болельщика (Fan ID).

Отметим, что для посещения матчей чемпионата России нужно обязательно оформлять Fan ID. Активные фанаты клубов такое нововведение не оценили – они бойкотируют игры. В новой системе фанаты видят намерение властей контролировать фан-движение.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции.