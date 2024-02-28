Баженов: «Лайкин — суперпрофессионал»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о полузащитнике Максиме Лайкине, который перебрался в аренду в тульский «Арсенал».

«У него есть все качества, чтобы закрепиться в основном составе и выходить на новый уровень. Я не сомневаюсь в Максе, он суперпрофессионал», — приводит слова Баженова Metaratings.

По мнению эксперта, у Лайкина все получится, ведь он является большим фанатом футбола, который точно будет отдавать все силы на поле.

В составе основной команды «Спартака» 20-летний Лайкин принял участие в трех матчах и не отметился голевыми действиями.

Контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Лайкина составляет 400 тысяч евро.