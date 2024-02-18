Ловчев: «Для меня очевидно, что «Зенит» значительно сильнее «Краснодара»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 18 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. По мнению Ловчева, «сине-бело-голубые» сейчас выглядят предпочтительнее «быков», так как имеют в своём составе сильных игроков.

«Для меня совершенно очевидно, что «Зенит» значительно сильнее и «Краснодара», и всех остальных. Да, ушёл Малком, и была некая дыра. Произошёл какой-то спад, но это не от того, что все стали здорово играть. «Зенит» немного сдал, а сейчас он поправит дела и станет чемпионом», — приводит слова Ловчева Sport24.

Также ветеран отметил, что российские клубы уже давно перестали выращивать своих футболистов и ищут усиления в других командах. По мнению Ловчева, этой проблемой должны заниматься в РФС.