Петржела рассказал, в чём заключается проблема трансферной политики «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал трансферную политику петербургского клуба.

По мнению чешского специалиста, в составе «сине-бело-голубых» должно выступать больше собственных воспитанников.

«Надо, чтобы играли молодые русские. Это большая проблема «Зенита», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда из Санкт-Петербурга сейчас отстаёт на два балла. До конца турнира клубам осталось провести по 12 матчей.