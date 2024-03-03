Шикунов: «Угальде хорош»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Эксперт высоко оценил выступление 21-летнего костариканца, назвав его игру очень полезной.

«Угальде хорош! Цеплялся за все мячи, очень полезно действовал. Плюс работает на хорошей скорости с хорошим объёмом», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» минувшей зимой из «Твенте». В текущем сезоне за нидерландский клуб нападающий успел провести 25 матчей, забить девять голов и отдать семь результативных передач.