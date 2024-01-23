Сутормин отказывается переходить в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин не хочет переходить в «Сочи».

По информации «РБ Спорт», 30-летнему футболисту был предложен вариант с переходом в «Сочи» на правах аренды, однако Сутормин не готов бороться за выживание в РПЛ и уже довёл свою позицию до руководства клуба.

В текущем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Зенит» же идёт вторым, имея в своём активе 36 баллов.