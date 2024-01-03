Стала известна зарплата Нино в «Зените»

Стала известна зарплата возможного новичка «Зенита» Нино в петербургском клубе.

Как сообщает «Чемпионат», в «Зените» 26-летний бразилец, выступающий сейчас за «Флуминенсе», будет зарабатывать 2 миллиона евро. Также отмечается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Нино также проявляет испанский «Бетис».

В составе «Флуминенсе» Нино выступает с января 2020 года. За свою нынешнюю команду защитник провёл в общей сложности 239 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 11 миллионов евро.