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Бразильский журналист: «Нино — один из лучших защитников в Бразилии»

10 Января 2024 • 11:44 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Журналист из Бразилии Ауано Андре Мотта поделился мнением о новичке «Зенита» защитнике Нино.

Напомним, 26-летний бразилец перешёл в петербургский клуб по ходу текущего месяца из «Флуминенсе» за 5 миллионов евро.

«Нино — один из лучших защитников в Бразилии. На самом деле, скорость — его слабое место. В контратаках у него есть некоторые трудности.

Но он очень хорошо адаптировался к стилю игры главного тренера «Флуминенсе» Фернандо Диниса, который требует техники при выходе с мячом. Он также хорошо себя чувствует под давлением, чтобы быстро вернуть мяч», — цитирует журналиста «Чемпионат».

В прошлом сезоне Нино провёл за «Флуминенсе» 47 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нино Ауано Андре Мотта ещё теги

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