Бразильский журналист: «Нино — один из лучших защитников в Бразилии»

Журналист из Бразилии Ауано Андре Мотта поделился мнением о новичке «Зенита» защитнике Нино.

Напомним, 26-летний бразилец перешёл в петербургский клуб по ходу текущего месяца из «Флуминенсе» за 5 миллионов евро.

«Нино — один из лучших защитников в Бразилии. На самом деле, скорость — его слабое место. В контратаках у него есть некоторые трудности.

Но он очень хорошо адаптировался к стилю игры главного тренера «Флуминенсе» Фернандо Диниса, который требует техники при выходе с мячом. Он также хорошо себя чувствует под давлением, чтобы быстро вернуть мяч», — цитирует журналиста «Чемпионат».

В прошлом сезоне Нино провёл за «Флуминенсе» 47 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.