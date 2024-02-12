Кечинов: «Угальде не удивил, но и не расстроил»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о выступлениях новичка «красно-белых» Манфреда Угальде в товарищеских матчах.

По мнению эксперта, костариканский футболист обладает хорошими качествами, однако делать выводы о его игре пока преждевременно.

«Скажем так, он не удивил, но и не расстроил. Он забил красивый гол, но в матче с более серьёзным соперником, конечно, вряд ли ему так спокойно дадут всё так спокойно сделать.

Но вообще видно, что парень скоростной, взрывной, у него есть исполнение. Наверняка должно быть голевое чутьё», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте». В футболке нидерландского клуба 21-летний нападающий провёл в текущем сезоне 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач.