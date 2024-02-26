Пономарёв поделился прогнозом на матч «Зенита» со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем поединке между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Эксперт признался, что ему трудно поделиться прогнозом на данную игру, ведь он не видел матчей «Спартака», но следил за «Зенитом».

— Могу сказать, что петербуржцы неплохо подготовились к чемпионату. Но я думаю, что «красно-белые» дадут им бой. И скорее всего, в Санкт-Петербурге будет ничейный результат, — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Напомним, по итогам 18 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» идет на пятой позиции.

2 марта «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура чемпионата России. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.