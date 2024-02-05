Даду считает, что Соболев не смог бы заиграть в Европе

Бывший игрок ЦСКА и «Алании» Сергей Даду считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не смог бы себя проявить в европейском клубе.

«Соболев — типичный номер 9 таранного типа. У меня сложилось такое впечатление, что он бы не заиграл в Европе. Не знаю почему», — цитирует Даду Legalbet.

Также эксперт сравнил Соболева по манере игры с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который смог в полной мере раскрыться после выступлений в составе тульского «Арсенала» на правах аренды.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.