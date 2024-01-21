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Агент: «Спартак» больше не заинтересован в Гравильоне»

21 Января 2024 • 16:48 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Мохамед Амаар, агент защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, сообщил, что «Спартак» больше не заинтересован в услугах 25-летнего футболиста.

«Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. «Спартак» больше не заинтересован в игроке», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что в услугах Гравильона также заинтересован московский «Локомотив».

В текущем сезоне защитник провёл за «Адана Демирспор» 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гваделупы в 4,7 миллиона евро.

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Спартак Москва Адана Демирспор трансферы футбола - зима 2024 Эндрю Гравильон Мохамед Амаар ещё теги

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