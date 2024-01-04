«Локомотив» включился в борьбу за Гравильона

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильону. Об этом сообщает журналист Салим Манав.

Также отмечается, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован греческий «Панатинаикос».

Ранее сообщалось, что Гравильон может продолжить карьеру в «Спартаке».

В текущем сезоне защитник провёл за «Адана Демирспор», за который он выступает с лета 2023 года, 18 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гваделупы в 4,7 миллиона евро.