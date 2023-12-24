Защитник турецкого «Адана Демирспора» Эндрю Гравильон не входит в сферу интересов московского «Спартака». Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Сообщалось, что «красно-белые» заинтересованы в подписании игрока и предпримут шаги по его переходу в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Гравильон принял участие в 13 матчах, записав на свой счет один забитый мяч. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4,7 миллиона евро.

Ранее в прессе ходила информация о том, что московское «Динамо» также заинтересовано в Гравильоне.