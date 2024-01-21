Каррера: «Если тренер не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии, который в нынешнем сезоне столкнулся с недостатком игровой практики.

По мнению Карреры, если нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не доверяет Джикии, то футболисту лучше покинуть клуб.

«Если тренер не верит в него, ему лучше уйти. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, если он в отличной физической и психологической форме. Причём не только в России», — цитирует Карреру Metaratings.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.