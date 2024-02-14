Гладилин: «Можно попробовать помочь Промесу в получении российского гражданства»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес был приговорён к шести годам тюрьмы у себя на родине в Нидерландах.

По мнению Гладилина, после случившегося Промесу стоит задуматься о том, чтобы остаться в России навсегда.

«Если это уже окончательный приговор, то Промесу нужно задуматься о том, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в России. Давать ли ему новый контракт? Своей игрой он это заслужил. Можно даже попробовать помочь в получении российского гражданства», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл за «Спартак» 21 матч, забив восемь голов и отдав столько же результативных передач.