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Веденеев: «Если представить, что сейчас в «Зените» оказался бы Миранчук, никто бы не сказал, что это великий трансфер»

17 Января 2024 • 11:04 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о том, какой российский футболист способен усилить петербургскую команду.

Напомним, ранее известный журналист Геннадий Орлов сообщил, что в ближайшее время «Зенит» пополнится ещё одним сильным россиянином.

Веденеев отметил, что в России не так уж много хороших футболистов, поэтому никто из потенциальных новичков «сине-бело-голубых» не в состоянии произвести фурор своим переходом.

«Никто вообще на ум не приходит. Либо уже взрослые типа Дзюбы, либо молодые вроде Салтыкова.

У нас Кузяев поехал за границу, Миранчук, но про них ведь тоже не скажешь, что великие игроки. И даже если представить, что сейчас в «Зените» оказался бы тот же Миранчук, никто бы не сказал, что это какой-то великий трансфер», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит», набравший 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев

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