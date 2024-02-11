Дасаев назвал лучших вратарей России на сегодняшний день

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев назвал лучших голкиперов России на сегодняшний день.

Ветеран выделил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Матвея Сафонова («Краснодар»), а также двух спартаковцев — Александра Селихова и Александра Максименко.

«Наверное, всё-таки Акинфеев. Ещё могу назвать неплохих спартаковских вратарей: Селихова и Максименко. Сафонов — тоже неплохой, но у него своеобразный стиль. Мне игра Сафонова не нравится», — приводит слова Дасаева Sport24.

Также эксперт отметил игру вратаря «Динамо» Антона Шунина, при этом подчеркнув, что 37-летнему футболисту необходимо восстановиться психологически.