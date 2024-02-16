Тарханов не считает потерей уход Мозеса из «Спартака»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игроке «Спартака» Викторе Мозесе, который покинет московский клуб в конце нынешнего сезона.

По мнению специалиста, Мозес является хорошим игроком, но его возможно заменить, так как в команде много приличных футболистов. В итоге наставник не считает потерей уход нигерийца из клуба, передаёт издание Legalbet.

Напомним, что Мозес выступает за «красно-белых» с 2020 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Виктора составляет 1,5 миллиона евро.

«Спартак» после 18 туров в чемпионате России располагается на пятой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 30 очков.