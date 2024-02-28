Деменко назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о фаворите чемпионата России в нынешнем сезоне.

«До возобновления РПЛ складывается ощущение, что у «Зенита» на данный момент больше аргументов для претензии на чемпионство», — приводит слова Деменко Legalbet.

По мнению эксперта, «Зенит» серьёзно усилил свой состав в зимнее трансферное и ресурсов в борьбе за золото у команды Сергея Семака больше, чем у «Краснодара».

На данный момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет всего два балла.