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Гладилин: «Подготовка у «Спартака» к игре с «Зенитом» получилась идеальная, и он выдержит темп, предложенный питерцами» эксклюзив

28 Февраля 2024 • 18:37 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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01.03 19:00

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящих матчах тура РПЛ, который стартует в пятницу.

- Самый любопытный матч тура «Зенит» - «Спартак». В чем шансы «красно-белых» в этой игре?

- Это первая игра, и все хорошо подготовились функционально. Состав гостей примерно ясен. «Спартак» будет играть вторым номером, на контратаках. То есть на результат. И хорошим результатом на выезде для москвичей будет ничья. Особенно учитывая тот факт, что хозяевам обязательно нужна победа, чтобы бороться за чемпионство дальше. А для «Спартака» максимальным результатом будет третье место.

- «Спартак» объявил, что вылетает в Питер на встречу с «Зенитом» прямо из Эмиратов. Не может ли это сказаться на качестве игры спартаковцев, все-таки у нас климат другой, погода, и надо будет адаптироваться?

- Считаю, это правильное решение Абаскаля. Команда проведет накануне матча предыгровую разминку, которая пройдет в закрытом помещении. Поле на стадионе будет уже подготовлено. Так что подготовка у «Спартака» к игре получилась идеальная. Функционально, я уверен, москвичи будут выглядеть очень достойно. Они выдержат темп, который предложит «Зенит».

- Кому, по-вашему, Абаскаль отдаст предпочтение в атаке: связке Промеса - Угальде или выпустит в старте Соболева?

- Сложно сказать, что у тренера в голове, но игра будет, как мне кажется, на контратаках. При этом чистый центральный нападающий играть не будет. Поэтому, скорее всего, выйдет пара Промес - Угальде.

- «Динамо» примет «Локомотив». Здесь кому отдаете предпочтение?

- «Динамо» нужна победа, чтобы продолжать бороться за третье место. У «Локомотива» пока тоже есть шансы на медали, но в случае поражения он их потеряет. Игра будет за очки. Думаю, что для «железнодорожников» ничья будет приемлемым раскладом.

- Команда Лички зимой никого не купила. Без усиления «бело-голубым» будет трудно удержать третье место?

- У них достаточно хороший коллектив. Тренер грамотный и хорошо работает. Так что одна или две покупки особо не усилили бы состав. Тем более что явных слабых мест у этой команды нет. Так что если ребята в хороших кондициях, у них достаточно сил для борьбы за медали.

- Лидер чемпионата «Краснодар» примет «Рубин». Есть уверенность в победе «быков»?

- «Краснодар» потенциально сильнее, и он будет играть дома. «Рубину» нечего терять, и ничья для него будет хорошим результатом. Меня не удивит, если южане потеряют очки. А вот победить в гостях «Рубину» будет непросто, тем более, хозяева борются за чемпионство и имеют реальный шанс этого добиться.

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- ЦСКА может потерять очки в матче с «Оренбургом»?

- Может. В первой игре еще не все отрегулировано. Хотя у ЦСКА тоже серьезная мотивация – еще не упущен шанс побороться за третье место. А для гостей ничья опять же станет приемлемым результатом.

- «Ростов» примет «Крылья Советов». К какому исходу в этом матче больше склоняетесь?

- Больше склоняюсь к победе «Ростова», потому что эта команда находится в нижней части таблицы. А самарцы идут нормально. Перед ними не стоит задача забраться в медали, так что они свои цели выполняют. Даже поражение в этом матче не станет для них катастрофой.

Елена Григорьевская

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