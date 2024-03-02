​В «Спартаке» рассказали, где Абаскаль посмотрит матч с «Зенитом»

В субботу вечером в Российской премьер-лиге пройдёт битва двух столиц – «Зенит» против «Спартака». Гильермо Абаскаль не сможет присутствовать на тренерской скамейке по причине дисквалификации. Испанский специалист будет смотреть матч на клубной базе «Спартака».

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», - сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака».

Матч 19-го тура Премьер-лиги межу «Зенитом» и «Спартаком» стартует в 19:30. Следить за всеми событиями этой встречи можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.