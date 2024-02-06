В «Твенте» исключили возвращение Угальде

Советник правления «Твенте» Ян Стройер высказался о возможном возвращении в нидерландский клуб новичка «Спартака» Манфреда Угальде из-за сложностей, связанных с переводом денежных средств за этот трансфер.

«Нет, мы об этом не говорим. Мы осуществили трансфер, все могли о нём прочитать. Для нас сделка закрыта», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Напомним, официально о переходе костариканского нападающего в «Спартак» было объявлено 29 января нынешнего года. По информации портала Transfermarkt, переход Угальде обошёлся «Спартаку» в 13 миллионов евро при том, что рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет лишь 5 миллионов.