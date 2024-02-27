Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака. Как известно, во вторник Сергею Богдановичу исполнилось 48 лет.

«Сергей – большой молодец. Бьёт все рекорды на посту главного тренера «Зенита». В Санкт-Петербурге какие только тренеры не работали – и Адвокат, и Спаллетти. Но Семак работает лучше всех. Наверное, всё закономерно. Он хорошо знает свою работу и футбол в целом. У него отличный опыт работы игроком и тренером. Крепкого здоровья и удачи ему», - сказал Семак.

Первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Спартака».